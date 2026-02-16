「やっぱり社民党はちょっと今後、まぁ、あまりいい未来は見えないなという風には僕は思ってて」2月13日配信の報道番組『ABEMA Prime』（ABEMA、以下アベプラ）の冒頭で、社民党副党首・ラサール石井参院議員（70）を前にこう語ったのは人気お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇（42）。8日投開票の衆院選で自民党が歴史的勝利を収めたいっぽう、社民党は初の議席数ゼロという惨敗を喫した。石井氏が比例当選した昨年7月の参院選では