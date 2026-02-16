中央大学法科大学院教授で、フジテレビ系「Live News イット!」やTBS系「情報7daysニュースキャスター」などではコメンテーターも務める野村修也弁護士が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「左翼」と「リベラル」についてコメントした。 【写真】どんより…かつては自民の“反対”勢力→衆院選で議席ゼロ 2020年の東京都知事選では立憲民主党、共産党、社民党の支援を受けて出馬した弁