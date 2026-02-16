8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が16日、都内で行われたフジテレビ「FUJI FUTURE UPDATE〜新コンテンツ発表会〜」第1弾『タイムレスマン』記者発表に登壇。大先輩・木村拓哉との再共演を熱望した。【写真】人気企画「立道」に挑む猪俣周杜同番組はtimeleszが出演するフジテレビ系バラエティー。これまで火曜深夜に放送されていたが、4月から毎週金曜9時