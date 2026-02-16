横浜地裁＝2020年10月子どもの頃に受けた虐待で精神障害を発症し、就労できなくなったとして、神奈川県の男性（36）が母親に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁が虐待と就労不能の因果関係を認め、母親に約3545万円の支払いを命じる判決を出していたことが16日、分かった。判決は1月27日付。判決などによると、男性は幼少期からやけどや圧迫骨折させられる虐待を受け、児童養護施設に入所した。自宅に引き取られた時期もあった