東京・大手町のビル群＝2023年10月上場企業の2026年3月期の純利益合計が前期比3.9％増の54兆2877億円となり過去最高を更新する見通しであることが16日、SMBC日興証券の集計で分かった。増益は6年連続で、人工知能（AI）関連企業や利上げで業績が改善した銀行がけん引する。昨年11月時点の集計では減益を見込んでいたが、米国の高関税政策によるマイナス影響が想定より小さく、業績が上振れた企業が増えた。東京証券取引所の最