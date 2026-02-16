2月14日の深夜、大阪・道頓堀で17歳の少年ら3人が刺され、うち1人が死亡した事件。発生から約10時間後、警察は岩崎龍我容疑者（２１）を殺人容疑で緊急逮捕しました。岩崎容疑者と被害少年らは道頓堀にあるグリコの看板の下の遊歩道、いわゆる「グリ下」に出入りしていて、面識があったとみられています。事件発生時、現場では何が起きていたのか…。最新情報をまとめました。事件直後の現場の状況は？事件が発生したのは14日