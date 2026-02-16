「ギリシャヨーグルト パルテノ さくら＆ももソース入」森永乳業は、「ギリシャヨーグルト パルテノ さくら＆ももソース入」を2月17日から期間限定で発売する。「ギリシャヨーグルト パルテノ（以下、パルテノ）」は、ギリシャ伝統の“水切り製法”を踏襲し、こだわりのひと手間によって、丁寧に作った、日本初（Mintel GNPDを用いた同社調べ（2019年8月））のギリシャヨーグルト。2011年9月の発売以来、従来のヨーグルトにはなか