2月15日、城島茂が、『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）のへの出演を今後も続けることを発表し、話題となっている。【独自写真】ママチャリのスピードを緩めて取材に応じた城島茂城島茂の決断「この日、自身が代表を務める会社『城島ファーム』の公式サイトで明らかにされたものです。それによると彼は、《昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割につ