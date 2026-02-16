ITZYが3度目となるワールドツアーで日本を訪れる。ITZYの3度目のワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR 」は、5月9日（土）・10日（日）に東京・KEIO ARENA TOKYOで開催される。【写真】イェジ、10万円超えTシャツ着て日本の焼肉屋に 本ツアーは、2月13日（金）に韓国・ソウルのJAMSIL INDOOR STADIUM公演を皮切りにスタート。今後、世界各国で公演が予定されている。日本公演のW会員チケット先行受付は、本日（16日）18時より開始