ソフトバンクの正三塁手・栗原陵矢が捕手に５年ぶりに挑戦することになり、宮崎キャンプで特守を含む捕手としてのフルメニューに参加した。細川亨バッテリーコーチは「十分じゃないですか。スローイングもめちゃくちゃ良かったです。あれだけ動けるとは思わなかった。座るのから、ちゃんと教えないけないのかなと思ったりしていたんですけど。野手をやっていたのでフットワークも良かった」と高く評価した。チームは正捕手の海