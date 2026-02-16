ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）の公式SNSが16日に更新され、岩本計介アナウンサーへの同級生からの寄せ書きが公開された。【写真】『おは朝』岩本計介アナへ…同級生らからの寄せ書き「岩本アナへ同級生のみなさんから寄せ書きのプレゼントが！」と伝え、「さらに沖縄キャンプツアー参加者のみなさんからも寄せ書きをいただきました！」と報告。「心のこもったメッセージに胸が熱くなる