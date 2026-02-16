建築費の高騰や地価上昇で手が出しづらくなっているマイホームの取得を後押ししようと、福岡市は4月から、市内在住の子育て世帯が市内で住み替える場合に、住宅取得費や家賃、引っ越し費用を助成する制度を始める。対象は18歳未満の子どもか妊婦がいる世帯で、最長5年間で最大120万円を支給する。親と子、孫の3世代が市内で同居や近居（1・2キロ以内に居住）をする場合にも同様の支援を行う。