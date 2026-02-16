世界的ロックバンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシストであるフリーが自身のXを更新し、日本の印象を投稿した。【Xより】日本を大絶賛するレッチリ・フリーの投稿投稿の中でフリーは、日本について「とても素晴らしい」と大絶賛したうえで、「小さな子どもたちが夜道をひとりで歩いても安全だ」とコメント。さらに「素晴らしい芸術、映画、文学。美しさがあふれている。人々は礼儀正しく、敬意があり、親切だ」と