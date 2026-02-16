中国ではあすの旧暦の正月「春節」を前に、きょうは早くもお祝い事に欠かせない“あの音”が街で鳴り響いています。記者「街中には春節の飾りつけやお土産などを販売するお店がずらりと並んでいます」中国北部の山西省ではあす、6年ぶりに“中国らしい春節”を迎えます。記者「街のあちこちで爆竹音が響き渡っています」山西省では火災や大気汚染の問題を受けて2020年から花火や爆竹の使用を禁止していましたが、去年末に中国で初