ニューバランスジャパンは１６日、都内で内覧会を開催し、米大リーグ・大谷翔平と共同開発した２０２６年春夏の「ＴｈｅＳｈｏｈｅｉＯｈｔａｎｉＳｉｇｎａｔｕｒｅＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」を同日から順次販売を開始した。販売はニューバランス公式オンラインストアおよびオフィシャルストア、その他取扱店舗で行われる。今回のコレクションは、大谷の“２４時間・３６５日”妥協なき姿勢を体現することをコンセプトに