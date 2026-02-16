日本スケート連盟が2026年2月14日、インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した坂本花織選手（25）が、フィギュアスケート男子で銀メダルを獲得した鍵山優真選手（22）、銅メダルを獲得した佐藤駿選手（22）をねぎらうところをとらえた歓喜のシーンを公開した。感極まった表情で日本スケート連盟が「Hugs」とコメントを添えてインスタグラムで公開した写真は、坂本選手と鍵山選手