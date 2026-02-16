ロッテリア（上）とゼッテリアの看板ゼンショーホールディングス（HD）は16日、運営するハンバーガーチェーン「ロッテリア」を3月をめどにすべて一時閉店し、「ゼッテリア」に順次転換すると明らかにした。運営会社の社名も「ロッテリア」から「バーガー・ワン」に16日付で変更した。1972年の1号店開店以来、半世紀以上親しまれてきた「ロッテリア」のブランド名は国内から消えることになる。「すき家」などを展開するゼンショ