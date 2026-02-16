日本テレビは16日、都内の同局で定例会見を行った。3月開催の野球の国際大会、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、地上波での試合中継は録画放送も含め行わないと説明した。一方、国内の独占放送権を獲得した米動画配信大手Netflix（ネットフリックス）から中継制作を受託した。日本で行われる1次リーグの日本戦4試合含む10試合（国際映像制作）と、米国で開催する準々決勝から決勝までの5試合（日本向けユニ映像