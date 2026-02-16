ハル・ハートリー監督の11年ぶりとなる新作映画『Where to Land（原題）』が、『トゥ・ランド』の邦題で4月25日よりユーロスペースほかにて公開されることが決定。あわせて予告編とポスター、場面写真が公開された。 参考：ハル・ハートリー監督の新作『ホウェア・トゥ・ランド』復活クラウドファンディング開始 本作は、『トラスト・ミー』や『シンプルメン』などのハ