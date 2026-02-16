2月定例香川県議会が開会しました。24年ぶりに5,000億円台となる新年度の一般会計当初予算案などが提案されました。 【写真を見る】2月定例香川県議会開会一般会計で約5,222億円の新年度当初予算案など将来への投資に重点的に予算配分 2月議会には、一般会計で約5,222億円の新年度当初予算案など、49議案が提出されました。出生数増加や若者の定住の促進など、将来への投資として必要と判断した施策に重点的に予算を配分して