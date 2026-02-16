今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５３円台半ばを中心とした値動きとなりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円９０～１５３円８０銭。 今晩の米国はプレジデントデーの祝日となる。このため、様子見姿勢が強まり明日の東京市場にかけ一進一退の値動きが続く可能性がある。この日発表されたた２５年１０～１２月期実質国内総生産（ＧＤＰ）は市場予想を下回った。日銀の早期利上げ観