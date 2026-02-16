■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０２月１６日１５３円３４～３５銭（▼０．０５） ０２月１３日１５３円３９～４１銭（△０．３９） ０２月１２日１５３円００～０２銭（▼２．５６） ０２月１０日１５５円５６～５８銭（▼１．０２） ０２月０９日１５６円５８&#