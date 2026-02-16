GANG PARADEが6月17日にリリースするラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』の、ディスク2に収録されるトラックリストが公開された。 （関連：GANG PARADE、遊び人と交わす大切な約束ここから始まる"最後”までのカウントダウン――『THANK YOU, PARADE』レポ） 今作は、GANG PARADEの持つ170曲以上のオリジナル楽曲から新曲を含む合計33曲を収録した、彼女たちの10年間の歴史が凝縮されたCD3枚組アルバム