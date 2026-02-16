日銀が１６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円３４～３５銭と前週末に比べ５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８１円９０～９４銭と同横ばい。対ドルでは１ユーロ＝１．１８６２～６３ドルと同０．０００４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS