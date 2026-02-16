（台北中央社）台湾の自転車大手、巨大（ジャイアント）グループの創業者、劉金標氏が16日、死去した。91歳だった。同グループが同日発表した。同グループは報道資料で、劉氏の死去に「深い哀悼の意」を表明。劉氏が「品質へのこだわりと未来への想像によって、ジャイアントを世界の舞台へと押し上げ、台湾の自転車産業を真に知らしめた」と功績をたたえた。劉氏は1934年、中部・台中生まれ。1972年にジャイアント（巨大機械工業）