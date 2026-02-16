（台北中央社）台湾映画「陽光女子合唱団」の興行収入が14日までに5億4561万台湾元（約26億6600万円）を超え、台湾映画の興行収入として歴代1位に立った。一般公開前の先行上映会も含め、上映51日間での記録達成となった。配給会社が15日、発表した。これまでの1位はウェイ・ダーション（魏徳聖）監督の「海角七号 君想う、国境の南」（5億3435万元、2008年）だった。同作は刑務所で幼い子供を育てる受刑者の女性が、離れ離れにな