富士スピードウェイは、「SUPER GT公式テスト」を3月15日（日）、翌16日（月）に開催する。4月11日（土）から岡山国際サーキットで行われるSUPER GT初戦を前に、今シーズン戦う新型マシンの走行シーンをいち早く楽しめる。 公式テストは、開幕戦前にチームがマシンのセットアップや、ピット作業の練習を行う本番さながらのリハーサル。性能バランスを整えるための重要なデータ収集