赤福は2月19日〜2月24日の6日間、横浜高島屋8階 催事場で開催される「横浜高島屋 第46回グルメのための味百選」に出店します。会場では、職人が一つひとつ仕上げる“つくりたての赤福餅”の実演販売を実施します。■抹茶テーマに合わせ新商品「抹茶コルネ」を販売！関東初登場「いちご大福」も同催事は「抹茶」をテーマに開催され、五十鈴茶屋の新商品「抹茶コルネ」は同催事で初めての販売となります。関東エリア初登場の「いちご