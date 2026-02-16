“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開するアダストリアの全10ブランドは2月27日、サンリオのキャラクターとのコラボレーションアイテムを発売します。サンリオキャラクターズとのコラボレーション第7弾は、「GLOBAL WORK」「studio CLIP」「LOWRYS FARM」「JEANASIS」「BAYFLOW」「Heather」「repipi armario」「Elura」「ALAND」「10C REPIPI」の10ブランドにて展開し