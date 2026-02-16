【家電コンサルのお得な話・285】 2026年3月1日から、滋賀県を走る近江鉄道で「小児IC運賃10円」という新しい運賃制度が始まる。全国で相互利用可能な交通系ICカード「ICOCA」の導入にあわせ、近江鉄道全線において、「こどもICOCA」などのこども用交通系ICカードを利用した場合、運賃が1乗車10円となる仕組みである。●西日本エリア初の取り組み「こどもICOCA」は本人のみ利用可能な記名式の交通系ICカードであり、12歳となる年