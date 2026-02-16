2月第2週（2月9日～2月13日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 ○2月13日 三菱ＵＦＪ日本短期債券オープン（円債ファースト） 運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント 株探ニュース