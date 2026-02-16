メタプラネット [東証Ｓ] が2月16日大引け後(17:40)に決算を発表。25年12月期の連結営業利益は前の期比18倍の62.8億円に伸び、26年12月期も前期比81.3％増の114億円に拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比6.6倍の35.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の65.6％→80.7％に上昇した。 株探ニュー