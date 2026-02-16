広島ドラゴンフライズは、女子Wリーグに所属する姫路イーグレッツを吸収することを発表。2月16日に会見を開き、今後の方針を明らかにしました。広島市内で行われた会見は、広島ドラゴンフライズの浦社長、日本バスケットボール協会の島田会長ら、バスケ界のリーダーが揃う異例の会見となりました。ドラゴンフライズは、2月に姫路で活動している女子チーム・イーグレッツの株式を