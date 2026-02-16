ご当地PR課冬の名物企画第8弾！雪玉転がしてどこまで大きくできるか？城島、松島、NEWS増田、トラジャ吉澤、キテレツのメンバーが極寒の長野・乗鞍高原雪山で暴走する巨大雪玉と大格闘！筋肉芸人庄司智春、なかやまきんに君も参戦！さらに最強力士軍団も登場！相撲の稽古よりキツい巨大雪玉との過酷な戦い！寒さと体力の限界に挑む男たちの熱き2日間にわたるドキュメンタリー！雪玉は無事にゴールまで辿り着けるのか？