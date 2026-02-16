各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。京都府・嵐山にある全室リバービューの旅館「星のや京都」は、2026年3月25日(水)〜4月9日(木)の期間、三つの桜の「特等席」を独り占めする、一日一組限定の滞在プログラム「奥嵐山の花見滞在」の提供を開始する。夜はライトアップされたしだれ桜が覆う花桜テラスでの特別夕食、朝は川にせり出した空中茶室で山桜を眺めながらの桜茶、そのあとは、貸し切りの屋形舟で