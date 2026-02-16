中国メディアの騰訊網は16日、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル予選に出場した中国選手が喜ぶのが早すぎてミスを犯し、決勝に進むことができなかったと報じた。15日に行われた予選に出場した楊文龍（ヤン・ウェンロン）（27）は、1本目を失敗して後がなくなった2本目の最後のジャンプでダブルコーク1440を決めたが、直後に両手を挙げようとしてバランスを崩し、手をついてしまった。この結果、得点は41．73