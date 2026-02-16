モデルで俳優の田鍋梨々花（22）が、20日発売の『CanCam』4月号より同誌専属モデルに加入することが決定。誌面に登場するたび「あの美人なコは誰!?」と話題を集めてきた“なべちゃん”が、満を持して新たなステージへ進む。【写真】『CanCam』表紙「特別版」は生見愛瑠と道枝駿佑166センチの8頭身スタイルとキュートなフェイスを武器に、11歳で芸能界入り。雑誌『Seventeen』のオーディションでグランプリを獲得し、歴代最長と