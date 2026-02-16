6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが15日、北海道・北海きたえーるにて10都市23公演を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』最終公演を迎えた。【動画】BE:FIRST全員集結！SOTAの“タイ仕様”RYUHEIモノマネに会場大爆笑約4年ぶりの開催となったファンミーティングツアーでは、アリーナ会場へとスケールアップし、BE:FIRSTの真骨頂ともいえるライブパフォ