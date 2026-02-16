BS11のアニソン番組『Anison Days』（金・午後8時）が贈るアニソンの祭典『Anison Days Festival 2026』が3月1日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。約1年8カ月ぶりにしてファン待望の開催は、豪華アーティストの出演も話題に。オリコンニュースでは、番組MCの森口博子と酒井ミキオ、フェス出演とコラボが決定しているGRANRODEO（Vo.KISHOW （谷山紀章）、Gt.e-ZUKA （飯塚昌明））とTRUEの4組のアーティストに独占インタビ