星野源の全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より、昨年6月25日に開催された大阪公演2日目の模様を完全収録したBlu-ray＆DVD『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』の発売が決定した。発売日は4月22日。【動画】星野源「Glitch」ミュージックビデオ昨年5月15日の愛知・Aichi Sky Expoでの公演を皮切りに、およそ2ヶ月にわたり7会場14公演の日程で開催された全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』。その