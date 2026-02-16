オンラインの家庭教師サービスなどを運営する会社がすべての事業を突如停止し、契約者などから困惑と怒りの声があがっています。■“異変”感じた保護者も“受験シーズン”まっただ中のこの2月中盤に、家庭教師などの運営会社が突如出したお知らせ。「2月13日をもって全ての当社の事業を停止することと致しました」高校1年生の娘が利用していた保護者は…娘が利用していた保護者「ちょっと理解ができなくて（授業料は）今月分はも