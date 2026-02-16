米国戦でタッチを交わす小谷優奈ら（左から2人目）ら＝14日、コルティナダンペッツォ（共同）冬季五輪カーリング女子日本代表の小谷優奈（27）は、先天性の心臓の難病「純型肺動脈閉鎖症」を克服し、躍動している。大会前には幼少期に手術を受けた病院を訪問、重い病と闘う子どもたちや、その家族を勇気づけた。1次リーグで厳しい試合が続くが、「私自身も力をもらった。五輪で良い姿を見せたい」と意気込む。産後すぐに保育器