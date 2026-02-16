藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は16日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第4局の前日検分を行い、その後それぞれが取材に応じた。検分前には南海電鉄「和歌山市駅」にて、同電鉄の観光列車「めでたいでんしゃ」で撮影に臨んだ2人。終点「加太駅」で有名なタイをモチーフにし、内装も外観もカラフル。電車好きで知