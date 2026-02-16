スピードスケートの試合会場で調整中、中国の韓梅（右）と談笑する高木美帆＝2日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で活躍する中国代表には、日本勢と共に積むトレーニングの日々を競技人生の糧にしている選手がいる。日本の師に運命を変えてもらったと語る実力派も。台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁を巡って両国政府の関係は冷え込むが、日中の選手が互いをたたえ合う場面も見られる。