ボートレース尼崎のルーキーシリーズ第3戦「スカパー！・JLC杯」は16日、出場選手により前検作業が行われ、17日の開幕に備えた。前節から中0日で前検日を迎えた今回のルーキーシリーズ。川原祐明が今年初V＆尼崎初Vを決めたばかりの優勝エンジンである38号機は森清友翔（24＝福岡）の手に渡った。特徴は回ってから出て行く足。レース本番で力強さがあった。「何もせずにそのままで乗ったけど、班ではそう変わらない感じ。で