東京都によると、都内で今シーズンのスギ花粉の飛散が始まった。１３日に青梅、八王子、町田、立川など多摩地域の観測地点で飛散を確認したほか、１４日には千代田、杉並、大田など２３区内でも観測された。ヒノキを含む今シーズンの飛散量について、都は２３区内で例年の１・１倍、多摩地域では１・２倍と予測している。２月１３日の飛散開始は、昨年と同じ日で、例年（過去１０年間の平均）より１日早い。