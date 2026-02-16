ドジャース・大谷翔平投手も使用するスポーツブランド「ニューバランス」を展開する株式会社ニューバランスジャパンは１６日、都内で内覧会を開催し、ＤｅＮＡの牧秀悟内野手と広島の小園海斗内野手と、２０２６年よりアドバイザリー契約を締結すると発表した。侍ジャパン常連クラスの実力者２人が“ＮＢファミリー”入り。日本球界を足元から盛り上げる。牧はプロ２年目から同社のスパイクを愛用してきた。「ホールド感、クッ