8人組アイドルグループtimelesz（タイムレス）が16日、東京・台場のフジテレビ本社で行われた「FUJI FUTURE UPDATE−新コンテンツ発表会−」に出席した。同局での冠番組「タイムレスマン」が、4月より、ゴールデン帯となる毎週金曜日午後9時58分から10時52分へ放送枠を移動する。同番組はグループが8人体制になってから初の冠番組で、メンバー全員が「全力で、汗をかく！」を合言葉にさまざまなロケ企画に挑戦する痛快バラエティー