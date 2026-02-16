2月16日までに、タレントの王林がInstagramを更新。近影を公開したが、そのつややかな姿が話題となっている。王林は、《VALENTINE》と記し、《今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよんVALENTINEに着たかったroom wear》と、友人たちと過ごしたことを報告した。「添えられた複数の写真の中には、髪の毛をお団子にまとめて、艶のある小さなハート柄が入った淡いピンクのキャミソールを着用した王林さんの姿が見られました