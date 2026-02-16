チロルチョコは2月14日、本社機能を新オフィス(秋葉原HFビル5階)に移動した。チロルチョコ新オフィス新オフィスは、ステークホルダーがブランドを体現する場所として企画設計された。コンセプトは「チロルツアー」。共用スペースとなるエントランスには、ブランドストーリーや歴代チロルのパッケージデザインが展示され、季節ごとに代わる新商品のお披露目や、チロルデザインのかわいい雑貨グッズなども手に取ることができる。○チ